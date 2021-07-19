Haber Giriş: 19 Temmuz 2021 Pazartesi 19:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bryan Dabo Çaykur Rizespor'da
[Fotoğraf: AA]
Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Burkina Fasolu orta saha oyuncusu Bryan Dabo ile 3 yıllık anlaşma imzaladı.
Transferi, Yeşil-mavili ekip sosyal medya hesabından duyurdu.
29 yaşındaki oyuncu İstanbul'da düzenlenen imza törenine Basın Sözcüsü Selim Selimoğlu'nun katılığı vurgulanan açıklamada, "Bryan Dabo'ya kulübümüze 'Hoş geldin' diyor, kendisine başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.
Dabo, geçtiğimiz yıl İtalya Seri A ekiplerinden Benevento'da görev almıştı.
Etiketler: Çaykur Rizespor Süper Lig
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