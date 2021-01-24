Brezilya Serie D Ligi ekiplerinden Palmas'ın başkanı Lucas Meira ile, futbolcular Lucas Praxedes, Guilherme Noe, Marcus Molinari ve Ranule'yi taşıyan özel uçak, kalkıştan kısa bir süre sonra yere çakıldı.

Brezilya basınında yer alan bilgilere göre, pilot da dahil olmak üzere kazada kurtulan olmadı.

Chapecoense kulübü, birkaç yıl önce de benzer bir olayda birçok futbolcusu ve personelini kaybetmişti.

Flamengo, Gremio gibi ülkenin köklü kulüpleri, kazada hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayınladı.