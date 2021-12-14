Haber Giriş: 14 Aralık 2021 Salı 09:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Brentford-Manchester United maçına koronavirüs engeli
[Fotoğraf: DepoPhotos]
İngiltere Premier Lig'de bugün oynanması planlanan Brentford-Manchester United maçı koronavirüs nedeniyle ertelendi.
Premier Lig yönetimi, futbolcu ve personellere yapılan testlerde pozitif vakaların çıkmasının ardından maçın ertelenmesini isteyen Manchester United'ın talebini kabul etti.
Manchester temsilcisi, koronavirüs vakaları sonrasında dün antrenmanlarını yaptığı Carrington tesislerini 24 saat kapatma kararı almıştı.
Premier Lig'de son bir haftada toplam 42 futbolcu ve personelde, koronavirüs tespit edilmişti.
Etiketler: Premier Lig Manchester United Koronavirüs
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