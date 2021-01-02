Boupendza attı Hatayspor kazandı
Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 16. haftasında konuk ettiği İttifak Holding Konyaspor'u 2-1 yendi.
Hatayspor, evinde oynadığı 8 maçın sadece 1'inde Trabzonspor'a mağlup oldu.
Hatayspor'un gollerini 43 ve 68. dakikalarda Aaron Boupendza attı.
Konyaspor'un golünü 33. dakikada Artem Kravets kaydetti.
Öte yandan Konyaspor'un 90+6. dakikada attığı gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
Ligde 8. galibiyetini alan Hatayspor 27 puana yükseldi. Konuk ekip Konyaspor ise ligde 6. yenilgisini alararak 19 puanda kaldı.
İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI
3. dakikada Hatayspor, Abdulkerim'in yaptığı faul sonucu ceza sahasının sağından serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Aabid'in ortasında Diouf'un yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.
9. dakikada Konyaspor'da sol kanattan Daci'nin ceza sahasına gönderdiği topla buluşan Skubic'in kaleye çektiği şutu kaleci Munir, iki hamlede uzaklaştırdı.
13. dakikada konuk ekibin ceza sahasına yakın bir noktada topla buluşan Shegelia'nın çektiği şutta top kale direği yanından az farkla auta gitti.
24. dakikada Hatayspor'da ceza sahası içerisinde Diouf'un yaptığı topuk pasında topu alan Boupendza meşin yuvarlığı kaleye gönderdi, kaleci Sehic, meşin yuvarlağı topu köşeden çıkarttı.
GOL - 32. dakikada konuk ekip öne geçti. Soldan yapılan ortada Skubic topu sağdan kafayla içeri gönderdi. Topla buluşan Kravets, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1.
GOL - 43. dakika Hatayspor eşitliği yakaladı. Boupendza ceza sahası çizgisi üstünde çektiği etkili şutta meşin yuvarlak sol köşeden filelerle buluştu. 1-1.
Mücadelenin ilk yarısı 1-1 eşitlikle tamamlandı.
İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI
51. dakikada Hatayspor'da Traore'nin ceza saha dışı sol çaprazından kullandığı serbest vuruşta, topa kafayla vuran Pablo Santos, meşin yuvarlığı üstten dışarı gönderdi.
57. dakikada Konyaspor'da Shengelia'nın ceza sahasının hemen dışından kaleyi karşısına alarak yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak dışarı çıktı.
GOL - 68. dakikada Hatayspor öne geçti. Sol kanattan yapılan ortada savunma oyuncuları ve kaleci Sehic arasında yaşanan anlaşmazlıkta topu önünde bulan Boupendza, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 2-1.
90+3 dakikada Skubic'in sağdan ortasında Ahmet Çalık'ın kafa vuruşunda top ağlara gitti. Hakem Alper Ulusoy, VAR incelemesinden sonra ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.
Atakaş Hatayspor karşılaşmayı 2-1 kazandı.
Stat: Antakya Atatürk
Hakemler: Alper Ulusoy, Mehmet Kısal, İbrahim Bozbey
Atakaş Hatayspor: Munir, Popov, Billong, Pablo Santos, Katranis, Aabid, Ribeiro, Traore (Dk. 90+1 Yusuf Abdioğlu), Boupendza (Dk. 88 Selim Ilgaz), Akintola, Diouf
İttifak Holding Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet Yılmaz Çalık, Abdülkerim Bardakcı, Guilherme, Shengelia (Dk. 77 Milosevic), Hadziahmetovic, Jevtovic, Daci, Cikalleshi, Kravets
Goller: Dk. 32 Kravets (İttifak Holding Konyaspor) Dk. 43 ve 68 Boupendza (Atakaş Hatayspor)
Sarı kartlar: Dk.10 Abdülkerim Bardakcı, Dk. 41 Daci, Dk. 50 Jevtovic (İttifak Holding Konyaspor) Dk. 45+1 Pablo Santos, Dk. 65 Diouf (Atakaş Hatayspor)
- 22:01
- 22:03
- 21:34
- 21:22
- 21:06