Haber Giriş: 2 Ocak 2021 Cumartesi 18:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Akhisarspor İrfan Hadzic ile yollarını ayırdı
TFF 1. Lig ekiplerinden Akhisarspor, Bosna Hersekli oyuncusu İrfan Hadzic'in yeşil-siyahlı ekipte devam etmeyeceğini açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, İrfan Hadzic'le yollar ayrıldı.
2019-2020 sezonunda yeşil-siyahlı ekibe transfer olan Hadzic, Akhisarspor formasıyla lig ve kupada 32 maçta 8 gol attı.
January 2, 2021
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