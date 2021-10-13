Kulübünden yapılan açıklamaya göre, test sonucu pozitif çıkan 35 yaşındaki basketbolcu karantina altına alındı ve sezon öncesi hazırlık maçlarından Orlando Magic ile Miami Heat karşısında görev alamayacak.

Celtics'te geçen hafta Covid-19'a yakalanan all-star Jaylen Brown'ın ardından Horford, aynı durumu yaşayan ikinci oyuncu oldu.

Boston Celtics'te 2016-19 yılları arasında görev almasının ardından takımdan ayrılan Al Horford, takas karşılığında bu sezon yaz döneminde yeniden Celtics'e katılmıştı.

Kariyerinde 5 kez all-star seçilen Dominik Cumhuriyeti vatandaşı pivot, geçen sezon Oklahoma City Thunder formasıyla 16 sayı ve 7,5 ribaunt ortalamasıyla oynamıştı.