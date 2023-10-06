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Spor
AA 06.10.2023 21:00

Bölgesel Amatör Lig kura ve fikstür çekimi yapıldı

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 2023-2024 sezonu kura ve fikstür çekimi İstanbul'da yapıldı.

Bölgesel Amatör Lig kura ve fikstür çekimi yapıldı

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki kura çekimi TFF Amatör İşlerden Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez tarafından gerçekleştirildi.

Fikstür çekimine, TFF Amatör İşler Kurulu Koordinatörü Remzi Ay, koordinatör yardımcısı ve TASKK Genel Sekreteri Abdullah Albunar, başkan yardımcıları Ali Muhammet Tanrıyaşükür ve Mehmet Top, Sakarya ASKF Başkanı Yaşar Zımba, Tekirdağ ASKF Başkanı Ersan Karamehmetoğlu, TFF MHK üyesi Ahmet Erdoğan, İstanbul ASKF yöneticileri ve taban birlikleri ile kulüplerin temsilcileri katıldı.

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