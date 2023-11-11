Bisiklet sevdası farklı mesleklerden sporcuları İzmir'de buluşturdu

Asperox Bike Pedia Racing Team'in en genci 17 yaşındaki lise öğrencisi Yağız Atıcı üniversite sınavına hazırlanırken grubun yaşça en büyük olanı 51 yaşındaki esnaf Mustafa Varol Aşıbol.

Lise öğrencisinden hemşireye, bisiklet tamircisinden kurbağa adama kadar farklı meslek gruplarından sporcuları barındıran takımda İzmir'in yanı sıra Bursa, Denizli ve İstanbul'da yaşayan isimler de yer alıyor.

Bu yıl Ankara, İstanbul ve İzmir'de yapılan Granfondo Amatör Yol Bisiklet Yarışlarında takım sporcuları 36 kez kürsüye çıkarken 20 de birincilik elde etti.

[Fotoğraf: AA]

Takımın kaptanı ve kurucusu Mustafa Kemal Kara, son dönemde takımın daha da güçlendiğini ve bilinirliğinin arttığını anlattı. Kara, bu yıl birçok ulusal yarışta yer aldıklarını hatırlattı.

"15 kişilik bir ekibiz. İçerisinde 17 yaşında yer alan milli sporcumuzun yanı sıra kadınlar ve uluslararası yarışa hak kazanmış arkadaşlarımız var. Oldukça keyifli, bisiklet sürmeyi çok seviyoruz."

Takımın çoğunluğunun İzmir'de yaşadığını belirten Kara, özellikle pazar günleri sürüş yaptıklarını dile getirdi. Kara, kimi zaman 100 kilometreyi bulan antrenmanları olduğunu aktardı.

"Bu şekilde yarışlara hazırlanıyoruz. Daha sonra diğer şehirlerde olan arkadaşlarımızla da bir araya gelip yarışıyoruz."

Takımın sporcularından kimya mühendisi Züleyha Dikbaş (48) da ilk bisikletini 38 yaşında aldığını ve 4 yıldır düzenli olarak bu sporla uğraştığını söyledi.

Dikbaş, kuruldukları 2020'den bu yana yarışlarda mücadele ettiklerine değindi.

"Şu anda da antrenman seviyelerimiz iyi olduğu için yarışlarda iyi dereceler alabiliyoruz. Yurt dışındaki müsabakalarda dereceler elde etmek istiyoruz ve aynı zamanda eğer mümkünse uluslararası bir takım olmayı hayal ediyoruz. Elbette çok kolay bir süreç değil ancak yapabileceğimize inanıyoruz."

[Fotoğraf: AA] [Fotoğraf: AA]

Takımın en genci 17 yaşındaki Yağız Atıcı

Lise öğrencisi Yağız Atıcı da 2 yıldır düzenli olarak antrenman yaptığını vurgulayarak, takım olarak güzel yerlere gelme hedefleri olduğunu belirtti.

Yağız Atıcı, tecrübeli isimlerle bir arada olmanın önemli olduğunu kaydetti.

"Gerçekten diğer insanlardan tüm bilgileri toplayarak en alttan gelerek, daha avantajlı olmak çok güzel bir şey. O yüzden bunu kullanarak, başarılı yerlere gelmek istiyorum inşallah."

Bursa'da yaşayan 24 yaşındaki Muhammet Tayyib Yıldırım da 2014'ten beri bisiklet sporuyla uğraştığını dile getirdi.

Yıldırım, daha sonra Bursa Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü ile yarışmalara katıldığına işaret etti.

"Bu 10 senelik tecrübemin yaklaşık 5 senesini milli takım organizasyonlarına girerek, geçen sene de 6 farklı uluslararası yarışta ay-yıldızlı formayı temsil ederek geçirdim."