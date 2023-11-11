Spor
AA
11.11.2023 14:49
Voleybolda derbi heyecanı
Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 6. haftasında 12 Kasım Pazar günü Galatasaray HDI Sigorta ile Fenerbahçe Parolapara derbi maçta karşı karşıya gelecek.
[Fotoğraf: AA arşiv]
Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak derbi, saat 16.00'da başlayacak.
İki takım da ligin geride kalan bölümünde oynadıkları beşer maçtan galibiyetle ayrıldı.
Ligde Fenerbahçe Parolapara liderlik koltuğunda otururken, Galatasaray HDI Sigorta ise ikinci sırada yer alıyor.