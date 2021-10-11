Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Siirt'teki Çevik Ersin Temel İlkokulu ile Şehit Zafer Kılıç Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi öğrencilerine bot, mont, atkı, bere ve Beşiktaş formasından oluşan giysiler dağıtıldı.

Açıklamada Beşiktaş A Takımı Malzeme Sorumlusu Erdal Erdem'in görüşlerine yer verildi.

"Bugün Siirt'e geldik. İstanbul'dan Siirtli çocuklarımıza yardım getirdik. Çocuklar mutluysa biz mutluyuz. Onların mutluluğu hepimizin mutluluğudur. Başkanımız Ahmet Nur Çebi, yöneticilerimiz ve futbolcularımızın katkısıyla bu değerli ilimize yardım getirdik. Aynı zamanda futbolcularımız ve sanatçılarımızın imzaladığı formanın açık artırma usulü satışından elde edilecek gelir Siirt Kadın Sığınma Evi'ne bağışlanacak."