Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'den konuyla ilgili Borsa İstanbul'a gönderilen açıklama, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) da yayınlandı.

UEFA Finansal Fair Play Regülasyonunun vadesi geçmiş borçlara ilişkin hükümlerinin ilgili süreler içinde yerine getirilmediğinden dolayı 2021-2022 UEFA gelirlerin yüzde 15'ine el konulacak. Ancak 30 Eylül 2020 itibarıyla tespit edilen vadesi geçmiş borçların 30 Haziran 2021'e kadar ortadan kaldırılması durumunda yaptırımın uygulanmayacağı kendilerine tebliğ edildi.

Söz konusu karar üzerine CAS'a yapılan itirazın sonuçlandığının aktarıldığı açıklamada, CAS itirazı kısmen kabul ederek kararı kısmen değiştirdi.

"CAS kararı şirketimizin UEFA Finansal Fair Play Regülasyonunun vadesi geçmiş borçlara ilişkin hükümlerini ilgili süreler içinde yerine getirmediği, bu sebeple de 2021-2022 UEFA gelirlerimizin yüzde 15'ine el konulacağını, ancak ilgili borçlarımızı 30 Haziran 2021 tarihine kadar ortadan kaldırdığımız durumda ilgili yaptırımın uygulanmayacağını ve bununla birlikte bu süre zarfında alacaklıların haklarından feragat etmeleri veya yetkili mahkeme kararınca 30 Haziran 2021 tarihine kadar vadesi geçmiş borçların sadece bir kısmının ödenmesi gerektiğine karar vermesi durumunda şirketimizin daha düşük tutar ödemesine izin verileceğini tebliğ etmektedir."