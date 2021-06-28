Romanya'nın başkenti Bükreş'teki Ulusal Stat'ta oynanan son 16 turu mücadelesinde EURO 2016 finalisti ve 2018 FIFA Dünya Kupası şampiyonu Fransa ile İsviçre karşılaştı.

15. dakikada İsviçre'de Zuber sol kanattan ortayı yaptı, ceza sahası içinde Seferovic kafayı vurdu ve topu ağlara gönderdi. 0-1.

53. dakikada Zuber'in az önce ceza sahası içinde Pavard tarafından düşürüldüğü pozisyon için 'VAR'dan uyarı geldi. Hakem pozisyonu yeniden izledi ve penaltı noktasını gösterdi.

55. dakikada penaltı vuruşunda topun başında geçen İsviçre'de Rodrigues, vuruşunu yaptı ama kaleci Lloris gole izin vermedi.

57. dakikada Mbappe'nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Benzema, vuruşunu yaparak topu ağlara gönderdi. 1-1

Benzema topu önüne çok iyi aldı ve klas bir dokunuşla topu ağlara gönderdi... #EURO2020 #FRA #SUI pic.twitter.com/htq44yWZo3 — TRT Spor (@trtspor) June 28, 2021

59. dakikada Griezmann ceza sahası içi sol çaprazında topla buluştu, aşırtma bir vuruş yaptı, arka direkte Benzema topa kafayla dokundu ve meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-1

75. dakikada Paul Pogba ceza sahası dışından kaleyi karşısına aldı, harika bir plase çıkardı ve jeneriklik şekilde topu ağlara gönderdi 3-1.

81. dakikada İsviçre'de Mbabu sağ kanattan ortayı yaptı, ceza sahası içinde Seferovic kendisinin ve takımının ikinici golünü ağlara gönderdi 3-2.

Bir muhteşem geri dönüşte İsviçre'den geldi. 90. dakikada Xhaka'nın pasında ceza sahası dışında topla buluşan Gavranovic, ceza sahasına doğru yönelip vuruşunu yaptı ve topu ağlara gönderdi 3-3.

Müsabakanın normal süresi ile uzatma devreleri 3-3 sona erdi ve penaltı vuruşlarına geçildi.

İsviçre'de Gavranovic, Schar, Akanji, Vargas ve Mehmedi penaltı atışlarını gole çevirdi.

Fransa'da Pogba, Giroud, Thuram ve Kimpembe penaltılarda gol sevinci yaşadı, Mbappe ise fileleri havalandıramadı.

Penaltı atışlarında Fransa'ya 5-4 üstünlük kuran İsviçre, şampiyonada ilk kez çeyrek finale yükseldi.

İsviçre, 2 Temmuz Cuma günü TSİ 19.00'da oynanacak çeyrek finalde İspanya'nın rakibi oldu.

Fransa, F Grubu'nda Almanya'yı mağlup etmiş, Macaristan ve Portekiz'le beraber kalarak bu aşamayı lider bitirmişti.

İsviçre, Milli Takımımızın bulunduğu A Grubu'nda İtalya ve Galler'in arkasında 4 puan toplamış, en iyi üçüncüler arasına girerek tur atlamayı başarmıştı.