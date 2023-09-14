Açık 21ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
TRT Haber 14.09.2023 21:03

Beşiktaş'tan Aboubakar açıklaması

Beşiktaş, Aboubakar'ın ailesindeki sağlık sorunları nedeniyle izin alarak Fransa'ya gittiğini açıkladı.

Beşiktaş'tan Aboubakar açıklaması
[Fotograf: İHA]

Beşiktaş Kulübü, Kamerunlu golcüsü Vincent Aboubakar'ın ailesindeki sağlık sorunları nedeniyle bilgileri dahilinde Fransa'ya gittiğini duyurdu.

"Profesyonel futbolcumuz Vincent Aboubakar, ülkesinin milli takım kampından ayrıldıktan sonra ailesindeki sağlık sorunları nedeniyle bilgimiz ve iznimiz dahilinde Fransa'ya gitmiştir. Taraftarlarımızdan, futbolcumuz Aboubakar ile ilgili sosyal medyada yapılan spekülasyonlara itibar etmemelerini rica ederiz."


ETİKETLER
Beşiktaş
Sıradaki Haber
Real Madrid'de 3 futbolcu gözaltında
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:16
Rusya: Ukrayna Karadeniz'de Rus roket gemisine saldırı girişiminde bulundu
21:56
BM'den sel felaketinden etkilenen Libya için acil yardım çağrısı
21:49
Berlin ile Kiev arasında kardeş şehir anlaşması imzalandı
21:29
ABD Genelkurmay Başkanı: Afganistan'daki savaş kaybedildi
21:00
Almanya Karabağ'daki sözde seçimi tanımadığını duyurdu
22:28
Bakan Özhaseki: Arz talep dengesini sağlayıp konut fiyatlarını düşüreceğiz
Taipei Uluslararası Havacılık ve Savunma Sanayii Fuarı
Taipei Uluslararası Havacılık ve Savunma Sanayii Fuarı
FOTO FOKUS
İstanbul'daki kamp ve karavan fuarı açıldı
İstanbul'daki kamp ve karavan fuarı açıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ