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Spor
AA 14.09.2023 19:45

Trabzonspor'un şampiyonluk belgeseline 2. erteleme

Trabzonspor'un 2021-2022 sezonu şampiyonluğunu konu alan "İnadıyla Şampiyon" belgeseli gösteriminin, taraftarlardan gelen yoğun istek üzerine yeniden düzenlenerek dijital platformlarda yayınlanacağı belirtildi.

Trabzonspor'un şampiyonluk belgeseline 2. erteleme

Yapımcı Serdar Şen, taraftarlardan gelen yoğun baskı ve kulüple yapılan istişare sonucunda 15 Eylül Cuma günü sinemalarda vizyona girmesi beklenen belgeselin, daha geniş bir seyirci kitlesine ulaşması için bölümler halinde dijital platformlarda yerini alacağını ifade etti.

"Şampiyonluklarımızı iliklerimize kadar hissedeceğimiz bir belgesel"

Şen, Trabzonspor'un, taraftarlarıyla bütün ve büyük bir camia olduğuna işaret etti.

"Yurt içinde ve yurt dışındaki milyonlarca taraftarımızı kucaklamak ve onlara şampiyonluk coşkusunu yeniden yaşatmak için, belgeselin sinema yerine dijital bir platform üzerinden seyirciyle buluşmasına karar verdik. En kısa zamanda yayınlanması için büyük çaba harcadığımız bu yapım şampiyonluk sezonuyla beraber Trabzonspor'un tarihini de anlatıyor. 10 yıl sonra izlendiğinde bile aynı tadı alacağımız, şampiyonluklarımızı iliklerimize kadar hissedeceğimiz bir belgesel."

Fotoğraf: AA / Yapımcı Serdar Şen[Fotoğraf: AA / Yapımcı Serdar Şen]

Belgeselde Trabzonspor'un oynadığı müsabakaların devre arası ve maç sonu görüntüleri, deplasman yolculukları, taraftar öyküleri ve bordo-mavili kulübün efsanelerinin özel röportajları yer alıyor.

Yapımcılığını Serdar Şen'in yaptığı belgeselin yönetmen koltuğunda Bedran Güzel bulunuyor.

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