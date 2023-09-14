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Spor
AA 14.09.2023 19:26

Antalyaspor Ramzi Safuri'yi transfer etti

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Bitexen Antalyaspor, İsrailli orta saha oyuncusu Ramzi Safuri ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Antalyaspor Ramzi Safuri'yi transfer etti

Safuri, kendisini kırmızı-beyazlı renklere bağlayan imzayı, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde attı.

Antalyaspor forması giyecek olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu belirten Ramzi Safuri, "Bütün iyi dileklerimle takımımın başarılı olması için katkıda bulunacağım." dedi.

Antalyaspor AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Varol Varlı da bu sezon onuncu transferlerini gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Varlı, Safuri'nin orta sahada ve her iki kanatta da oynayabildiğine dikkat çekti.

"Teknik heyetimiz, futbol komitemiz ve yönetim kurulumuzun uzun süredir takip ettiği ve transfer edilmesine onay verdiği milli bir futbolcuyu daha kadromuza kazandırdık. İsrail Milli Takımı'nın 2 gün önce Belarus ile oynadığı karşılaşmada da forma giyerek hazır ve formda olduğunu gösteren 27 yaşındaki Safuri ile kadromuzun daha da güçleneceğine, hedefimize ulaşmamızda takımımıza katkı koyacağına inanıyoruz. Taraftarlarımızın yanı sıra Türk futbol kamuoyunun da Ramzi Safuri’nin oynadığı futboldan keyif alacağını düşünüyoruz."

Yeni formasıyla objektiflerin karşısına ilk kez çıkan Safuri, resmi imzayı attıktan sonra Bitexen Antalyaspor ile birlikte ilk antrenmanına çıktı.


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