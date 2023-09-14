Barcelona'da futbolcu maaşlarının üst limiti düşürüldü

İspanya'da 1. ve 2. ligdeki kulüplerin bağlı olduğu LaLiga, kulüplere getirdiği mali sınırlamalar kapsamında 2023-2024 sezonundaki futbolcu maaşlarıyla ilgili kulüplere getirdiği üst limitlerini açıkladı.

Buna göre, Real Madrid listede ilk sırada olmaya devam ederken, eflatun beyazlıların geçen sezon 683 milyon 460 bin euro olan futbolculara ödenen toplam maaş limiti bu sezon 727 milyon 425 bin euroya kadar çıktı.

Geçen sezon 648 milyon 820 bin euro futbolcu maaşları üst limiti olan Barcelona ise bu sezon bunu yaklaşık 379 milyon euro düşürmek zorunda kaldı. LaLiga, Barcelona'ya futbolcu maaşları için 270 milyon 200 bin euroluk üst limit verdi.

Barcelona'nın yerine listede 2.'liğe çıkan Atletico Madrid'in üst limiti de 296 milyon 350 bin eurodan 315 milyon 820 bine euroya çıkarıldı.

Listede en alt sıradaki kulüp, futbolcuları için toplam maaş üst limiti 31 milyon 270 bin eurodan 9 milyon 980 bin euroya indirilen Alaves oldu.

Listenin en üst ile en alt kulübü arasında bir kıyaslama yapıldığında, Real Madrid'in futbolcularına ödediği toplam maaşlarda Alaves'in yaklaşık 72 katı daha fazla bir üst limite sahip olduğu görüldü.

Diğer yandan Barcelona'nın durumuna bakıldığında, Katalan kulübü geçtiğimiz yaz özellikle Sergio Busquets, Jordi Alba ve Ousmane Dembele gibi futbolcularla yollarını ayırarak futbolcu maaşlarında yaklaşık 161 milyon 700 bin euroluk bir tasarruf sağlamıştı.

LaLiga'nın belirlediği üst limitin halen yaklaşık 134 milyon euro üzerinde futbolcu maaşı ödeyen Barcelona'nın ara transfer döneminde bazı futbolcuları satarak ve kulübe ek gelirler sağlayarak bunu karşılaması bekleniyor.

Tebas: Barcelona'nın Joao Felix'e 400 bin euro maaş ödediği doğru değil

Barcelona'nın ekonomik durumunu düzeltmek için çaba gösterdiğini kaydeden LaLiga Başkanı Javier Tebas, Katalan kulübünün Atletico Madrid'den kiraladığı Portekizli futbolcu Joao Felix'e 400 bin euro ödediğinin "gerçek olmadığını" savundu.

Tebas, basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"Biri kulüplerin oyunculara ödediği miktar, diğeri de bizim koyduğumuz limit. Barcelona'nın Joao için 400 bin euro maaş ödediği doğru değil. Biz bu sözleşmeyi olması gerektiğinden daha fazla inceledik. Barcelona, ona tahminimizden daha düşük bir maaş ödüyor. Maaş limitinde hesaplanması gerekenlerle ilgili bizim söylediklerimiz onların söylediklerinden çok daha fazlası."