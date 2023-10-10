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Spor
AA 10.10.2023 09:00

Beşiktaş'ta Salih Uçan sakatlandı

Beşiktaş Kulübü, futbolcu Salih Uçan'ın sağ uyluğunda gerilme ve ödem tespit edildiğini açıkladı.

Beşiktaş'ta Salih Uçan sakatlandı
[Fotoğraf: DepoPhotos arşiv]

Beşiktaş'ta, İstanbulspor maçında sakatlanarak oyundan çıkan Salih Uçan'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

"Futbol A Takımımızın, Trendyol Süper Lig'de İstanbulspor ile oynadığı maçta sağ uyluk arka adalesinde hissettiği ağrı nedeniyle oyuna devam edemeyen Salih Uçan’ın Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yapılan MR görüntülemesinde uyluk arka adalesinde (biseps femoris) gerilme ve ödem tespit edilmiştir. Salih Uçan’ın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır." 


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