Beşiktaş'a Bitexen Giresunspor maçında sakatlanan iki futbolcusundan kötü haber geldi.

"Futbol A Takımımızın Bitexen Giresunspor ile oynadığı müsabakada sol uyluk üst adalesinde ağrı hissederek müsabakaya devam edemeyen oyuncumuz Romain Saiss'in MR görüntülemesinde vastus lateralis adalesinde gerilme ve ödem, aynı müsabakada sağ uyluk arka adalesinde ağrı hisseden oyuncumuz Emrecan Uzunhan'ın biseps femoris adelesinde gerilme ve kanama tespit edilmiştir. Romain Saiss ile Emrecan Uzunhan’ın tedavilerine sağlık ekibimizce başlanmıştır."

İki oyuncu da Beşiktaş'ın Spor Toto Süper Lig'in 10'uncu haftasında Trabzonspor ile oynayacağı maçta forma giyemeyecek.

Saiss'in Atakaş Hatayspor maçına yetişmesi, Emrecan'ın ise yaklaşık 15 gün sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Romain Saiss, Bitexen Giresunspor maçında sakatlanarak yerini Emrecan Uzunhan'a bırakmıştı. Genç stoper de sakatlanmış ancak karşılaşmanın son dakikalarında sakat sakat mücadele etmişti.