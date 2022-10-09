Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şunları kaydetti:

"Ülkemizin ev sahipliğinde İstanbul'da düzenlenen 2022 Ampute Futbol Dünya Kupası'nda Angola'yı finalde mağlup ederek şampiyon olan Ampute Futbol Milli Takımı'mızı kutluyorum. Tarihinde ilk kez dünya şampiyonu olan Ampute Futbol Milli Takımı'mızın başarısında emeği olan oyuncuları, teknik heyeti, yönetimi tebrik ediyorum. Nef Stadı'nda oynanan final maçında millilerimize destek veren sporseverlere de teşekkür ediyorum. Bizler için her zaman gurur vesilesi olan Ampute Futbol Milli Takımı'mızın başarılarının devamını diliyorum."