Siyah beyazlılar, önümüzdeki sezon Avrupa kupalarına katılma hakkı elde ederse lisans sorunu yaşamayacak.

Yönetimin şimdiki hedefi ise yeni sezon planlaması. Belirlenen yol haritasındaki öncelik, sözleşmesi devam eden oyunculardan indirim talep edilerek maaş yükünün düşürülmesi.

Lens, Vida ve Ljajic gibi maaşı yüksek futbolculardan olumlu dönüş alınamazsa bu isimlerin takımdan ayrılmalarına engel olunmayacak. Şu ana kadar yapılan görüşmelerin olumlu sonuçlandığı öğrenildi.

Başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetimi, sonraki aşamada ise bankalarla yapılan anlaşmaları revize etmek istiyor.

Koronavirüs salgını sonrasında hayatın normale dönmesinin ardından, bu konuyla ilgili bankalarla görüşmeler yapılacak ve sözleşme şartlarında iyileştirme talep edilecek.

Futbolcuların maaşlarında yapacakları indirim ve bankalardan gelecek haber, siyah beyazlıların yeni sezondaki transfer politikasında da belirleyici olacak.