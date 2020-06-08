Beşiktaş, koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen ve 12 Haziran'da yeniden başlayacak olan sezonun kalan bölümüne galibiyetle başlamak istiyor.

15 Mart'ta oynanan Galatasaray derbisinden bu yana ilk kez resmi maça çıkacak olan siyah-beyazlılar, tempoyu düşürmüyor.

Teknik direktör Sergen Yalçın, Süper Lig'de oynayacakları Fraport TAV Antalyaspor maçının taktik provalarına yoğunluk verdi.

Taktik çalışmalarda ise genelde hücum organizasyonları üzerinde duruluyor.

Cezalı Burak Yılmaz’ın oynayamayacağı Fraport TAV Antalyaspor maçında ileri uçta Umut Nayir’in görev yapması bekleniyor. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın, Umut’u bu maça özel olarak hazırladığı ifade edildi.

Hafif sakatlıkları bulunan Kevın N’Koudou ve Victor Ruiz’in durumları ise hafta içinde yapılacak antrenmanlardan sonra netlik kazanacak. Kevin Prince Boateng’in ise oynamasına engel bir durum olmadığı öğrenildi.

Utku bir adım önde

En çok merak edilen konu ise Fraport TAV Antalyaspor maçında kaleyi kimin koruyacağı. Loris Karius’un ayrılmasından sonra adaylar; Utku Yuvakuran ve Ersin Destanoğlu.

Utku Yuvakuran’ın, Ersin Destanoğlu’na göre bir adım önde olduğu öğrenilirken; Sergen Yalçın'ın son kararını cuma günü yapılacak taktik antrenmandan sonra vereceği belirtildi.