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Elneny'e Yunanistan'dan talip var
[Fotoğraf: AA]
Beşiktaş'ın Arsenal'den 1 yıllığına kiraladığı Muhammed Elneny'ye Olympiakos talip oldu. İngiliz basını, Yunan ekibinin Mısırlı oyuncuyu ikna etmeye çalıştığını yazdı.
Beşiktaş'ın Arsenal'den kiraladığı Muhammed Elneny'ye Yunanistan'dan talip var. Olympiakos, Mısırlı futbolcuyu renklerine katmak istiyor.
Yunan ekibi, maaşını alamadığı gerekçesiyle siyah-beyazlı kulüple sorun yaşayan Muhammed Elneny'yi ikna etmeye çalışıyor.
İngiliz basını, kırmızı beyazlı takımın deneyimli oyuncuyla anlaşması durumunda Arsenal'in gerekli kolaylılığı göstereceğini yazdı.
Olympiakos daha önce Fenerbahçe'den Valbuena ve Galatasaray'dan da Emre Mor'u transfer etmişti.
28 maçta 2 asistle oynayan Muhammed Elneny, siyah beyazlı takımın bu sezon en başarılı oyuncuları arasında yer aldı.
Etiketler: Muhammed Elneny BeşiktaşSon Güncelleme: 8 Haziran 2020 Pazartesi 16:05
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