Galatasaray'da, Süper Lig'de oynayacakları Çaykur Rizespor maçı öncesinde stoper belirsizliği devam ediyor. Marcao, sakatlığı nedeniyle birkaç hafta takımı yalnız bırakacak.

Bu durumda en çok merak edilen konu, Ryan Donk'un savunmadaki partnerinin kim olacağı.

Galatasaray'da bu bölge için alternatifler Ahmet Çalık'ın yanı sıra genç Emin Bayram. Teknik direktör Fatih Terim'in, antrenmanlarda Donk'un yanında bu iki oyuncuyu denediği öğrenildi.

Bir diğer seçenek: Lemina

Deneyimli teknik adamın, bir başka planın da ise Mario Lemina'nın yer alabileceği ifade edildi.

Tecrübeli teknik adamın, Ahmet ve Emin'in performanslarının yeterli görmemesi durumunda, Lemina'ya savunmada görev vereceği ifade edildi.

Gabonlu oyuncunun stoperde Donk ile birlikte forma giymesi durumunda orta sahada değişiklik gündeme gelecek. Bu durumda Belhanda'nın ilk 11'e dönmesi bekleniyor.

Fatih Terim'in, Rize deplasmanı öncesi antrenmanlarda Belhanda, Ömer Bayram ve Seri'den oluşan orta saha şablonunu deneyeceği gelen haberler arasında.