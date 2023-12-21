Beşiktaş'ta galibiyet özlemi 3 maça çıktı

MKE Ankaragücü'yle deplasmanda berabere kaldıktan sonra Fenerbahçe'ye yenilen siyah-beyazlı ekip, Alanyaspor'a da mağlup olarak galibiyet hasretini 3 maça çıkardı.

Müsabakanın 9. dakikasında Omar Colley'in golüyle 1-0 öne geçiren siyah-beyazlı ekip, 38. dakikada Yusuf Özdemir, 87. dakikada Nicolas Janvier ve 90. dakikada Carlos Eduardo'nun gollerine engel olamadı.

Futbolculara tepki

Siyah-beyazlı taraftarlar, son dakikalarda peş peşe gelen gollerden sonra futbolculara tepki gösterdi.

Beşiktaşlı futbolcuları ıslıklayıp yuhalayan taraftarlar, "Hasan Arat bunların alayını sat" şeklinde tezahürat yaptı.

Sergen Yalçın sesleri

Beşiktaşlı taraftarların protestosundan teknik direktör Rıza Çalımbay da payını aldı.

Siyah-beyazlı seyirciler, 3. golün ardından zaman zaman eski teknik direktörleri Sergen Yalçın lehine tezahürat yapıt.

Alanyaspor, Dolmabahçe'de ilk kez galip geldi

Beşiktaş'ı 3-1 mağlup eden Alanyaspor, siyah-beyazlı takımı İstanbul'da ilk kez yenmeyi başardı.

Daha önce Akdeniz temsilcisini İstanbul'da 7 kez ağırlayan Beşiktaş, ev sahibi olduğu tüm müsabakalardan galibiyetle ayrılmıştı.

Colley 5. golünü attı

Beşiktaş'ı 9. dakikada attığı golle Corendon Alanyaspor karşısında öne geçiren Omar Colley, siyah-beyazlı formayla 5. gol sevincini yaşadı.

Ligde daha önce Pendikspor, Sivasspor ve Samsunspor maçlarında gol atan siyah-beyazlı oyuncu, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında da Dinamo Kiev ağlarını havalandırmıştı.

Colley'in daha önce gol attığı 4 maçta Beşiktaş 3 galibiyet elde etti.

Amartey'e taraftar tepkisi

Müsabakanın 38. dakikasında yaptığı hata sonucu Corendon Alanyaspor'un beraberlik golünü atmasına sebep olan Daniel Amartey, siyah-beyazlı taraftarlardan tepki gördü.

Siyah-beyazlı futbolcunun her topla buluşmasında Beşiktaşlı taraftarlar, Amartey'i ıslıklarla protesto etti.

Chamberlain devam edemedi

Beşiktaş'ta sakatlık geçiren son futbolcu Chamberlain oldu.

İngiliz futbolcu ,ikinci yarının hemen başında sakatlanarak saha kenarına geldi. İlk müdahaleyi Beşiktaş yedek kulübesinin önünde yapan sağlık ekibi, Chamberlain'in oyuna devam edemeyeceğine karar verdi.

Siyah-beyazlı futbolcu, 47. dakikada yerini Demir Ege Tıknaz'a bıraktı.