Beşiktaş'ta Eric Bailly sakatlandı

Kulüpten yapılan açıklamada, "Sol uyluk arka adalesinde ağrı hisseden futbolcumuz Eric Bailly'nin yapılan MR görüntülemesinde uyluk arka adalesinde (biseps femoris) gerilme ve kanama tespit edilmiştir. Eric Bailly'nin tedavi sürecine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır." denildi.

Eric Bailly’nin Sağlık Durumu Hakkında Bilgilendirme



Sol uyluk arka adalesinde ağrı hisseden futbolcumuz Eric Bailly’nin yapılan MR görüntülemesinde uyluk arka adalesinde (biseps femoris) gerilme ve kanama tespit edilmiştir.



Eric Bailly’nin tedavi sürecine sağlık ekibimiz… pic.twitter.com/iIBtyBk4Jv — Beşiktaş JK (@Besiktas) November 23, 2023