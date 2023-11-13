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Spor
AA 13.11.2023 16:17

Beşiktaş'ta Emre Kocadağ başkanlığa aday olmayacak

Beşiktaş Kulübü yönetim kurulu üyesi Emre Kocadağ, 3 Aralık Pazar günü gerçekleştirilecek olan başkanlık seçimlerinde aday olmayacak. Seçim Serdal Adalı ve Hasan Arat arasında geçecek.

Beşiktaş'ta Emre Kocadağ başkanlığa aday olmayacak
[Fotoğraf: AA arşiv]

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, 3 Aralık'ta yapılacak olağanüstü seçimli genel kurul ile açıklamada bulundu.

"Mevcut kaos ortamının son bulmasını umuyorum"

Kocadağ, yaptığı yazılı açıklamada genel kurulun siyah-beyazlı camiaya hayırlı olması temennisinde bulundu.

"Kulübümüzün tek adayla seçime gitmemesi gerektiğini her zaman arkadaşlarımla beraber göreve hazır olduğumu daha önce belirtmiştim. Geldiğimiz durumda iki adaylı bir seçime doğru gidiyor olmamızı olumlu karşılıyor, mevcut kaos ortamının son bulmasını umuyorum." 

"Küfre ve itibar suikastlarına pirim vermeyeceğiz"

Kocadağ, kongre sürecini yakından takip edeceklerini söyledi.

"Oluşturulan kaos ortamının aşılması için her zamanki gibi fedakarlık ve sağduyu ile davranacağız. Kaostan ve kargaşadan beslenen dile asla tevessül etmeyeceğiz. Küfre ve itibar suikastlarına pirim vermeyeceğiz. Beşiktaş'a yakışır biçimde davranacağız, örnek olacağız."

"Beşiktaş için çok çalışmaya devam edeceğiz"

Kocadağ, 9 senelik yöneticilik döneminde 3'ü şampiyonluk olmak üzere 5 kupa kazandıklarını hatırlattı.

"Süreç boyunca yaşananlar tarihe not olarak düşülmüştür. Beşiktaş’ın zor gününden, zorlu zamanlarından medet uman yüksek tonlu iletişimi, sarf edilen hamasi cümleleri ve zaman zaman haksızlık noktasına varan yaklaşımı taraftarımızın sağduyusuna bırakıyorum. Stadyumumuzun yapımı, Avrupa'daki başarılar dahil birçok başarının içinde oldum. Hem Ahmet Nur Çebi başkanımız hem Fikret Orman başkan dönemlerinde görev aldım. İyi günlerimiz oldu, kötü günlerimiz de oldu. İyi günlerde çok kalabalıktık, bazı günler yalnız kaldık. Ben kimseyi yalnız bırakmadım, bırakmam.

Birçok tecrübe edindim. Toplam 4 defa farklı listelerde kongrelerde hakkımla, şerefimle üyelerimizin teveccühüne mazhar oldum. Bu süre zarfında çocuklarımın odasının kapından çok kulübümüzün kapısını açtım. İşimden, ailemden eksik kaldım, Beşiktaş’ı eksik bırakmadım. Gençliğimle, gücümle, aklımla, kalbimle bu büyük aile için çalıştım. Geçmişte bu yarışlara girmiş, kongreler kaybetmiş, bu süreçlerden hayli deneyimli kişilerin Beşiktaş'a hizmet etmek için başkanlık koltuğuna aday olmasına saygı duyuyorum. Onlar bizim camiamızın parçaları. Beşiktaş için çok çalışmaya devam edeceğiz. Kazanan büyük ve müstesna camiamız olsun."​​​​​​​

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