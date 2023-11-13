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Spor
DHA 13.11.2023 16:00

Beşiktaş'ta Salih Uçan ve Ghezzal'den kötü haber

Beşiktaş Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında dün RAMS Başakşehir ile yapılan maçta sakatlanan Salih Uçan ve Rachid Ghezzal'ın uyluk iç adalelerinde gerilme, ödem ve kanama tespit edildiğini açıkladı.

Beşiktaş'ta Salih Uçan ve Ghezzal'den kötü haber

Beşiktaş'tan Başakşehir karşılaşmasında sakatlanarak oyuna devam edemeyen Salih Uçan ve Rachid Ghezzal'ın sağlık durumlarıyla ilgili açıklama yapıldı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Salih Uçan'ın sol uyluk iç adalesinde gerilme ve ödem, Ghezzal'ın uyluk iç adalesinde gerilme ve kanama tespit edildiği ifade edildi.

"Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig’de Rams Başakşehir ile oynadığı müsabakada sol uyluk iç kısmında ağrı hissederek oyuna devam edemeyen futbolcumuz Salih Uçan’ın uyluk iç adalesinde (adduktor magnus) gerilme ve ödem tespit edilmiştir. Aynı müsabakada uyluk iç adalesinde ağrı hissederek oyuna devam edemeyen Rachid Ghezzal’ın uyluk iç adalesinde (adduktor longus) gerilme ve kanama tespit edilmiştir. Salih Uçan ile Rachid Ghezzal’ın tedavilerine sağlık ekibimizce başlanmıştır."


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