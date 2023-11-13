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Spor
AA 13.11.2023 16:05

Salon hokeyinde "VAR" uygulamasına devam edilecek

Türkiye Hokey Federasyonu, Salon Hokeyi Süper Lig maçlarında video asistan hakem uygulamasının (VAR) kullanılmasına devam edileceğini açıkladı.

Salon hokeyinde "VAR" uygulamasına devam edilecek
[Fotoğraf: AA arşiv]

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Kadınlar Salon Hokeyi Süper Lig maçlarının ilk etabı 14-18 Kasım tarihlerinde Trabzon'da oynanacak.

Süper lig maçlarında VAR uygulamasının kullanılmasına devam edilecek. Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Sadık Karakan konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

"Salon hokeyinde video asistan hakem uygulamasını dünyada ilk kez geçtiğimiz yıl federasyonumuz uygulamıştı. Uluslararası Hokey Federasyonu ve Avrupa Hokey Federasyonu tarafından birçok uluslararası toplantıda hokeyin gelişimine en çok katkı sunan ülke olarak ilan edildik. Bu da elbette ülkemiz adına bizleri gururlandırıyor. Oldukça hızlı oynanan salon hokeyinde video asistan hakem uygulamasının kullanılmasının birçok güçlüğü var ancak biz doğru planlamayla bu güçlüklerin üstesinden geldik."

Kadınlar Salon Hokeyi Süper Lig maçları, Türkiye Hokey Federasyonunun Youtube kanalı "HokeyTV"den yayınlanacak.

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