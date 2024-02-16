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Spor
TRT SPOR 16.02.2024 10:50

Beşiktaş'ta eksikler azalıyor

Beşiktaş'ta eksikler azalıyor. Siyah beyazlılarda Rashica, Svensson, Aboubakar ve Salih takımla çalışmalara başladı.

Beşiktaş'ta eksikler azalıyor

Beşiktaş teknik heyetine iyi haberler gelmeye devam ediyor. Sakatlığı bulunan birçok futbolcunun tedavisi tamamlandı ve takımla çalışmalara başladı.

Aboubakar görev bekliyor

9 Aralık'taki Fenerbahçe maçından bu yana siyah beyazlı formayı giyemeyen Vincent Aboubakar, TÜMOSAN Konyaspor mücadelesinde görev bekliyor.

Kadro dışı kaldıktan sonra Afrika Uluslar Kupasına giden Kamerunlu golcü, milli takımda yaşadığı sakatlık ile birlikte toplam 14 maç kaçırdı.

Rashica 11'e yakın

18 lig maçında 4 gol 1 asistle oynayan Milot Rashica da geri dönüyor. Takımla çalışmalara başlayan Kosovalı oyuncunun Konyaspor karşılaşmasına 11’de başlaması bekleniyor.

Salih Uçan takıma katıldı

EMS Yapı Sivasspor mücadelesinde sakatlanan Salih Uçan takıma katıldı.

Milli futbolcu, ligdeki Trabzonspor ve Mondihome Kayserispor ile Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Bitexen Antalyaspor müsabakasında formasından uzak kaldı.

TÜMOSAN Konyaspor karşılaşmasında kadroda olacak Salih'in teknik direktör Fernando Santos tarafından riske edilmeyeceği öğrenildi.

Svensson çalışmalara başladı

Yeni transferlerden Jonas Svensson da 1 haftalık aranın ardından çalışmalara yeniden başladı.

Amir Hadziahmetovic, Alex Oxlade Chamberlain, Rachid Ghezzal ve Tayfur Bingöl sakatlıkları sebebiyle TÜMOSAN Konyaspor maçında sahada olamayacak.

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