Haber Giriş: 12 Mayıs 2021 Çarşamba 13:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Beşiktaş'ta Adem Ljajic'in omuzu çıktı
[Fotoğraf: AA]
Beşiktaş Kulübü, dün oynanan Fatih Karagümrük maçının ilk yarısında sakatlanarak oyundan çıkan Adem Ljajic'in omzunun çıktığını açıkladı.
Siyah-beyazlı kulüp 29 yaşındaki orta saha oyuncunun sağlık durumu ile ilgili açıklama yaptı.
"Rakibi ile girdiği ikili mücadelede omuzu üzerine düştükten sonra oyuna devam edemeyen futbolcumuz Adem Ljajic’in yapılan değerlendirilmesinde sağ omuzunun çıktığı tespit edilmiş, sağlık ekibimizce yapılan ilk müdahale neticesinde omuz eklem yerine oturtulmuştur. Adem Ljajic’in tedavisine sağlık ekibimiz tarafından devam edilmektedir."
Adem Ljajic’in Sağlık Durumu Hakkında Bilgilendirmehttps://t.co/WLrdvutueh— Beşiktaş JK (@Besiktas) May 12, 2021
Etiketler: Beşiktaş
Sıradaki Haber
Ajax şampiyonluk kupasını eritip taraftarına gönderdi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz