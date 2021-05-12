Haber Giriş: 12 Mayıs 2021 Çarşamba 13:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ajax şampiyonluk kupasını eritip taraftarına gönderdi
Hollanda Birinci Futbol Ligi'nde (Eredivisie) şampiyonluğa ulaşan Ajax, kupasını eriterek küçük yıldızlar haline getirdi ve taraftarına gönderdi.
Koronavirüs salgını nedeniyle sezonun büyük bölümünde taraftarından yoksun kalan Ajax, 35. şampiyonluğunu kutlamak için ilginç bir yönteme imza attı.
Our success is your success.#XXXV pic.twitter.com/2l6bVtt0Pv— AFC Ajax (@AFCAjax) May 12, 2021
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, şampiyonluk kupası eritilerek 42 bin adet yıldız üretildi ve hediye olarak kombine bilet sahiplerine gönderildi.
Ajax'ın kaptanı Dusan Tadic, şampiyonluğu taraftara adadıklarını belirterek, "Taraftarımızı gerçekten özledik, yeniden onların önünde oynamak için sabırsızlanıyoruz." ifadelerini kullandı.
Connected. Forever. #XXXV— AFC Ajax (@AFCAjax) May 12, 2021
Hollanda Futbol Federasyonunun, Kovid-19 salgını sebebiyle istisna uygulayarak Ajax'a ikinci bir şampiyonluk kupası verdiği bildirildi.
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