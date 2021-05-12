Göztepe'nin geçen yıl 26 Ocak 2020'deki Beşiktaş maçıyla kapılarını açan Gürsel Aksel Stadı, üst üste hem Süper Lig'deki sezonun final haftasında şampiyonu belirleyecek en önemli 90 dakikalardan birine hem de Türkiye Kupası finaline ev sahipliği yapacak.

Statta 15 Mayıs Cumartesi günü saat 20.30'da ligde Göztepe-Beşiktaş, 18 Mayıs Salı saat 20.45'te kupa finalinde Beşiktaş-Fraport TAV Antalyaspor maçları oynanacak.

Aylardır lider olduğu ligde son 3 maça ezeli rakiplerinden Galatasaray'ın 6, Fenerbahçe'nin 5 puan önünde giren Beşiktaş, şampiyonluk için çıktığı art arda 2 sınavda büyük fırsatı değerlendiremedi.

Siyah-beyazlı ekip, hafta sonu derbide Galatasaray'a 3-1 yenildikten sonra dün evinde Fatih Karagümrük'e de 2-1'le teslim olarak 2'de 2 yapan sarı-kırmızılıların son maçlar öncesi kendisiyle puanları eşitlemesine engel olamadı.

İkili averajı eşit olan 81'er puanlı iki ekipten Beşiktaş, rakibinin 2 gol averajıyla önünde bulunuyor.

[Fotoğraf: DHA]

Beşiktaş'ın 4 yıl sonra şampiyon olması için son hafta Göz-Göz'ü yenip aynı saatte Galatasaray'ın evinde Helenex Yeni Malatyaspor'u farklı mağlup etmemesi gerekiyor.

Cim-Bom, iki takımın da kazanması halinde rakibinden gol yemeden 3 gol fazla atmaya çalışacak. İki takımın da beraberliği Kartal'a yarayacak. Son hafta puan kaybeden ekip şampiyonluğu kaptıracak.

Fenerbahçe fırsat tepti

Dün evinde Demir Grup Sivasspor'a 2-1 yenilerek Beşiktaş'ın yenildiği haftada son maç öncesi puan farkıyla tek başına lider olma fırsatını kaçıran Fenerbahçe, 79 puanla üçüncülüğe geriledi.

Son maçlar öncesi 3 takımın da şampiyonluk ihtimali bulunuyor. Rakiplerinin 2 puan gerisinde kalıp şansını oldukça azaltan Fenerbahçe'nin şampiyon olmak için cumartesi günü Hes Kablo Kayserispor'u deplasmanda yenmesi, iki rakibinin de yenilmesi gerekiyor.

[Fotoğraf: DHA]

3 gün sonra kupa var

Şampiyonluk için kaderini 15 Mayıs Cumartesi günü İzmir'de belirleyecek Beşiktaş, bu maçtan 3 gün sonra aynı statta Türkiye Kupası'nda finale çıkacak.

Kartal, kendisi için sezonun son maçında ilk kez final oynayacak Antalyaspor'la 18 Mayıs Salı günü yine Gürsel Aksel Stadı'nda karşılaşacak.

Son olarak 2011 yılında Türkiye Kupası'nı kazanan Beşiktaş, 10 yıldır kupayı havaya kaldıramadı.

Koronavirüs pandemisi nedeniyle tüm ligler Mart 2020'den beri yaklaşık 1.5 yıldır seyircisiz oynanırken, Futbol Federasyonu, kupa finaline stat kapasitesinin 3'te 1'i oranında taraftar alınmasını kararlaştırdı. Türkiye'de 1.5 yıl sonra seyircili ilk maç İzmir'de olacak.