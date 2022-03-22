Haber Giriş: 22 Mart 2022 Salı 17:13Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü belli oldu
[Fotoğraf: DepoPhotos]
Beşiktaş, teknik direktör Valerien Ismael ile 1+1 yıllık anlaşma sağladı.
46 yaşındaki teknik direktör ile resmi evrak işlerinin tamamlanmasının ardından sözleşme imzalanacak.
Valerien İsmael'in ligdeki Trabzonspor maçında takımın başında yer alması bekleniyor.
Fransız teknik adam son olarak İngiltere Championship ekiplerinden West Bromwich Albion'u çalıştırmıştı.
Ismael kariyerinde daha önce Wolfsburg, Lask ve Barnsley takımlarında da görev almıştı.
Etiketler: Beşiktaş Transfer Haberleri
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