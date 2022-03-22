Haber Giriş: 22 Mart 2022 Salı 14:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Portekiz'de sakatlanan kaleci Lopes kadrodan çıkarıldı
[Fotoğraf: DepoPhotos]
Fransa'nın Olimpik Lyon takımında forma giyen kaleci Anthony Lopes, sakatlığı nedeniyle 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı finalinde Türkiye ile karşılaşacak Portekiz Milli Takımı'nın aday kadrosundan çıkarıldı.
Portekiz Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Lopes'in yerine İngiltere Premier Lig ekibi Wolverhampton Wanderers'ın kalecisi Jose Sa kadroya alındı.
Portekiz ile Türkiye, 24 Mart Perşembe günü Porto kentindeki Drago Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Mücadele TRT 1'den naklen yayınlanacak.
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