Beşiktaş'ın rakibi Kasımpaşa

Tüpraş Stadı'nda saat 20.00'de başlayan mücadeleyi hakem Arda Kardeşler yönetiyor.
Süper Lig'in ilk yarısında sergilediği performansla beklentilerin oldukça uzağında kalan Beşiktaş, 29 puanla 5. sırada yer aldı.
Siyah-beyazlı takım, müsabakaya 19 yaş altı akademi takımı teknik sorumlusu Serdar Topraktepe yönetiminde çıkacak.
Beşiktaş, Topraktepe yönetiminde oynadığı ilk karşılaşmada Atakaş Hatayspor'u deplasmanda 2-1 mağlup etti.
Mücadeleyi TRT Radyo 1'den naklen takip edebilirsiniz...
Stat: Tüpraş
Hakemler: Arda Kardeşler, Mehmet Emin Tuğral, Süleyman Özay.
Beşiktaş: Mert Günok, Onur Bulut, Zaynutdinov, Necip Uysal, Emrecan Terzi, Hadziahmetovic, Rashica, Salih Uçan, Fernandes, Semih Kılıçsoy, Muleka.
Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Gökhan Gül, Taylan Utku Aydın, Yasin Özcan, Gomis, Aytaç Kara, Fall, Hajradinovic, Ben Ouanes, Da Costa.