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Spor
TRT HABER / AA 05.01.2024 20:00

Beşiktaş'ın rakibi Kasımpaşa

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Kasımpaşa'yı konuk ediyor.

Beşiktaş'ın rakibi Kasımpaşa

Tüpraş Stadı'nda saat 20.00'de başlayan mücadeleyi hakem Arda Kardeşler yönetiyor.

Süper Lig'in ilk yarısında sergilediği performansla beklentilerin oldukça uzağında kalan Beşiktaş, 29 puanla 5. sırada yer aldı.

Siyah-beyazlı takım, müsabakaya 19 yaş altı akademi takımı teknik sorumlusu Serdar Topraktepe yönetiminde çıkacak.

Beşiktaş, Topraktepe yönetiminde oynadığı ilk karşılaşmada Atakaş Hatayspor'u deplasmanda 2-1 mağlup etti.

Mücadeleyi TRT Radyo 1'den naklen takip edebilirsiniz...

Beşiktaş'ın rakibi Kasımpaşa

Stat: Tüpraş 

Hakemler: Arda Kardeşler, Mehmet Emin Tuğral, Süleyman Özay.

Beşiktaş: Mert Günok, Onur Bulut, Zaynutdinov, Necip Uysal, Emrecan Terzi, Hadziahmetovic, Rashica, Salih Uçan, Fernandes, Semih Kılıçsoy, Muleka.

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Gökhan Gül, Taylan Utku Aydın, Yasin Özcan, Gomis, Aytaç Kara, Fall, Hajradinovic, Ben Ouanes, Da Costa.

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