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Spor
TRT HABER / AA 05.01.2024 19:55

Süper Lig'deki Antalya derbisinde kazanan yok

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında oynanan Bitexen Antalyaspor-Corendon Alanyaspor maçı 0-0 sona erdi.

Süper Lig'deki Antalya derbisinde kazanan yok
[Fotograf: AA]

Antalyaspor ile Alanyaspor, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı. Mücadeleyi hakem Mert Güzenge yönetti.

Mücadele golsüz eşitlikle sona erdi. 3 maçlık galibiyet serisi sona eren Alanyaspor 21 puana yükseldi. Galibiyet hasreti 3 maça çıkan Antalyaspor ise puanını 25 yaptı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

16. dakikada Antalyaspor'un golüi VAR incelemesinin ardından iptal edildi. Ceza sahası dışında topla buluşan Saric'in sert vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin sağından ağlarla buluştu. Hakem Mert Güzenge, önce gol kararı verirken, yapılan VAR incelemesinin ardından pozisyonda Saric'in topu elle kontrol ettiği tespit edildi.

25. dakikada konuk ekip gole yaklaştı. Sol kanattan ceza sahasına giren Balkovec, topu penaltı noktası üzerindeki Novais'e attı. Uygun pozisyondaki Novais'in sert şutunda meşin yuvarlak, kale direğinin üzerinden auta çıktı.

36. dakikada Oğuz Aydın, rakip savunma oyuncusunun hatasıyla önünde bulduğu topu bekletmeden kale önündeki Novais'e attı. Novais'in vuruşunda kaleci Leite, meşin yuvarlağı güçlükle kornere çeldi.

45+4. dakikada Bytyqi'nin pasıyla kaleci ile karşı karşıya Jehezkel'in bekletmeden sert vuruşunda topu kaleci Ertuğrul Taşkıran, güçlükle kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

47. dakikada ceza alanı sol çaprazından Bytyqi’nin sert şutu defans oyuncusu Aliti’nin ayağına çarparak kaleye yöneldi. Kaleci Ertuğrul topu son anda kornere çeldi.

65. dakikada sağ kanattan gelişen Alanyaspor atağında Oğuz Aydın’ın altıpas içine yerden gönderdiği pasta Yusuf Özdemir’in dokunuşu az farkla üstten auta gitti.

78. dakikada ceza alanı dışından kazanılan serbest vuruşta Larsson’un sert şutu az farkla yandan dışarı çıktı.

Mücadele 0-0 sona erdi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Stat: Corendon Airlines Park Antalya

Hakemler: Mert Güzenge, Candaş Elbil, Mehmet Kısal.

Bitexen Antalyaspor: Leite, Erdoğan Yeşilyurt, Veysel Sarı, Naldo, Güray Vural, Erdal Rakip, Kaluzinski, Jehezkel, Saric, Bytyqi, Buksa.

Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Lima, Aliti, Balkovec, Richard, Fer, Oğuz Aydın, Novais, Yusuf Özdemir, Efecan Karaca.

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