Alex Teixiera transferinde mutlu sona ulaşan Beşiktaş’ta santrfor arayışları devam ediyor. Siyah beyazlılar, maddi kriterlerinden ödün vermeden bu bölgeye takviye yapacak.

Bir çok isimle görüşen yönetim, Luuk De Jong için temaslarını sürdürüyor. Sevilla forması giyen Hollandalı oyuncu, en güçlü aday konumunda bulunuyor.

Beşiktaş, Luuk De Jong'un maaşının tamamını karşılayabileceğini İspanyol kulübüne iletti. Sevilla’dan 2,5 milyon euro kazanan golcü için bu bütçe ayrılmış durumda.

Henüz olumlu ya da olumsuz bir dönüş sağlamayan 30 yaşındaki futbolcunun önümüzdeki günlerde kararını vermesi bekleniyor.

Hollandalı golcüye ülkesinden de teklif geldiği ve De Jong’un ailesinin PSV Eindhoven'ı ön planda tuttuğu da biliniyor.

Öte yandan yeni sezon hazırlıklarına devam eden Beşiktaş’ta teknik direktör Sergen Yalçın, futbolcularının performansından oldukça memnun.

Nevzat Demir Tesisleri’ndeki kampta yeni transferlerin uyum süreci iyi geçiyor.