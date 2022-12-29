Beşiktaş'ın konuğu Adana Demirspor
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Adana Demirspor'u ağırlıyor.
Beşiktaş ile Adana Demirspor, Vodafone Park’ta karşılaştı. Mücadeeleyi hakem Ali Şansalan yönetti.
Mücadelenin ilk yarısı Beşiktaş 1-0’lık üstünlüğü ile sona erdi. Siyah-beyazlılar 14. dakikada Masuaku ile 1-0 öne geçti.
Ligde son 5 maçta 1 galibiyet elde eden Beşiktaş, kazanarak 2022 yılını 3 puanla noktalamak istiyor.
Geçen hafta Vavacars Fatih Karagümrük’ü yenerek 3 maçlık galibiyet hasretine son veren Adana Demirspor, İstanbul deplasmanında da kazanarak zirve yarışındaki iddiasını güçlendirmeyi amaçlıyor.
Mücadeleyi TRT Radyo 1'den naklen takip edebilirsiniz...
İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI
12. dakikada Gedson Fernandes’in ara pasında sağ taraftan ceza sahası içine giren Wout Weghorst pasını arka direkte bulunan Kevin N’Koudou’ya aktardı. N’Koudou’nun vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.
14. dakikada Arthur Masuaku’nun ceza sahası dışı sağ tarafından kullandığı serbest vuruşta direkt kaleye giden meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0
17. dakikada Salih Uçan’ın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde iyi yükselen Tayyip Talha Sanuç’un kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ertaç Özbir’de kaldı.
27. dakikada Younes Belhanda’nın sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Badou Ndiaye’nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Mert Günok’ta kaldı.
İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI
Ayrıntılar geliyor...
Stat: Vodafone Park,
Hakemler: Ali Şansalan, Mehmet Kısal, Kamil Çetin.
Beşiktaş: Mert Günok, Rosier, Tayyip Talha Sanuç, Welinton, Masuaku, Josef de Souza, N'Koudou, Salih Uçan, Fernandes, Cenk Tosun, Weghorst.
Adana Demirspor: Ertaç Özbir, Semih Güler, Samet Akaydın, Svensson, Onyekuru, Belhanda, Ndiaye, Emre Akbaba, Rodrigues, Stambouli, Gulbrandsen.
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