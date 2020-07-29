Siyah-beyazlı takımda tamamlanan sezonda 31 oyuncu süre şansı buldu. Söz konusu futbolcular arasında en fazla süreyi ise Hırvat stoper Domagoj Vida aldı. Sezon boyunca 31 maça çıkan Vida, 2 bin 683 dakika sahada kaldı.

Vida'yı son yıllarda istikrarıyla Beşiktaş'a damgasını vuran Atiba Hutchinson takip etti. Siyah-beyazlı ekibin ligde en fazla maç oynayan yabancı oyuncusu konumunda bulunan Hutchinson, 30 karşılaşmada 2 bin 583 dakika forma giydi.

Bir başka tecrübeli isim Gökhan Gönül ise 30 karşılaşmada 2 bin 556 dakika süre bulurken, Caner Erkin 2 bin 466 dakika oynadı.

Burak Yılmaz en golcüsü

Beşiktaş'tan Fransa'nın Lille takımına transfer olması beklenen Burak Yılmaz, sezonun en golcü oyuncusu olarak dikkati çekti.

Sezon boyunca 25 maçta 2 bin 59 dakika süre alan Burak, rakip fileleri 13 kez havalandırmayı başardı.

Siyah-beyazlı ekibin orta saha oyuncusu Hutchinson ise attığı 6 golle takımının en golcü ikinci oyuncusu oldu.

Savunma oyuncusu Vida ile bir başka orta saha Georges-Kevin N'Koudou ise sezonu 5'er golle tamamladı.

Caner Erkin takımının "en hırçını"

Beşiktaş'ta sezonun "en hırçın" oyuncusu olarak tecrübeli isim Caner Erkin dikkati çekti.

Caner, 30 maçta 8 sarı ve bir kez kırmızı kart gördü. Jeremain Lens 2019-2020 sezonunda 8 defa sarı kartla cezalandırılırken, Muhammed Elneny 7 sarı ve 1 kırmızı, sezon tamamlanmadan takımdan ayrılan Victor Ruiz ise 7 sarı kart gördü.

Futbolcuların performansı

Bu sezon Süper Lig'de forma giyen Beşiktaş futbolcuları ve performansları şöyle: