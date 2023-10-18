Çok Bulutlu 14.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
İHA 18.10.2023 16:45

Beşiktaş’a Mert Günok'tan sevindirici haber

Beşiktaş’ta sakatlığı sebebiyle bir süredir sahalardan uzak olan başarılı kaleci Mert Günok, takımla çalışmalara başladı.

Beşiktaş’a Mert Günok'tan sevindirici haber
[Fotograf: İHA]

Beşiktaş’a, milli file bekçisi Mert Günok'tan sevindirici haber geldi.

Trendyol Süper Lig’in 3. hafta erteleme maçında 27 Eylül 2023 tarihinde deplasmanda Adana Demirspor'a 4-2 kaybedilen mücadelede yaşadığı diz sakatlığı nedeniyle 30. dakikada oyundan çıkan 34 yaşındaki file bekçisi, ligde Konyaspor ve İstanbulspor, UEFA Konferans Ligi D Grubu ikinci maçı olan Lugano mücadelesinde formasından uzak kalmıştı.

Görev vermesi halinde derbide oynayacak

Tecrübeli kaleci, yaklaşık 1 aylık aranın ardından takımla çalışmalara başladı. Mert, bugün sabah saatlerinde gerçekleştirilen idmanda yer aldı.

Mert, Teknik Sorumlu Burak Yılmaz'ın görev vermesi halinde hafta sonu oynanacak Galatasaray derbisinde görev alabilecek.

ETİKETLER
Beşiktaş Süper Lig
Sıradaki Haber
Abdullah Avcı: Hiç ayrılmamış gibi hissettim
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:42
Abisinin İsrail saldırısında öldüğünü Yalova'da sosyal medyadan öğrendi
17:44
İsrail'de siren sesleri yükseliyor
17:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nuri Pakdil ve Özdemir Bayraktar'ı andı
17:35
ABD, BM Güvenlik Konseyinde çatışmalara ara verilmesini isteyen tasarıyı veto etti
17:33
Terör örgütü PKK/KCK'nın sözde sorumlusu İstanbul'da yakalandı
17:20
İran Cumhurbaşkanı Reisi: "ABD, İsrail'in suç ortağıdır"
Diyarbakır'da tescilli bileziğin tanıtımı yapıldı
Diyarbakır'da tescilli bileziğin tanıtımı yapıldı
FOTO FOKUS
İsrail askerinden TRT yayınına müdahale...
İsrail askerinden TRT yayınına müdahale...
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ