Beşiktaş, Chelsea’nin Premier Lig’i 4. bitirmesiyle eleme oynamadan Şampiyonlar Ligi gruplarında mücadele edecek.

Devler Ligi'nden büyük gelir elde edecek siyah beyazlılar, ayakbastı parası olarak yaklaşık 20 milyon euroyu kasasına koyacak.

Beşiktaş, alacağı puanlar ve çıkacağı turlara göre de bu geliri yükseltebilecek. Siyah beyazlıların, Şampiyonlar Ligi’nde boy göstermesiyle sponsorluk ve ürün gelirlerinin de artması bekleniyor.

Devler Ligi'nde grupların belli olacağı kura, 26 Ağustos'ta çekilecek. Beşiktaş’ın hangi torbada olacağı, elemelerden sonra netlik kazanacak.

Siyah beyazlılar, ya 3 ya da 4’üncü torbadan kuraya katılacak. Beşiktaş'ı, ilk iki torbada dev rakipler bekliyor.

Siyah beyazlıların ilk torbada kesinleşen muhtemel rakipleri, Atletico Madrid, Manchester City, Bayern Münih, İnter, Lille ve Sporting Lizbon oldu.

2. torbada ise Real Madrid, Barcelona, Sevilla, Juventus, Paris Saint Germain ve Liverpool var.

Yeni sezonda mali kriterlerden dolayı yüksek bütçeli bir takım kurmaktan kaçacak Beşiktaş, transfer girişimlerine başlamış durumda.

İlk olarak Sergen Yalçın ile masaya oturarak 3 yıllık bir sözleşme yapmak isteyen siyah beyazlılar, sonrasında ise kiralık oyuncularla anlaşma sağlamaya çalışacak.