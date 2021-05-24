Haber Giriş: 24 Mayıs 2021 Pazartesi 15:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kasımpaşa Şenol Can'ın sözleşmesini uzattı
Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, teknik direktör Şenol Can'ın sözleşmesinin uzatıldığını duyurdu.
Lacivert-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, genç teknik adamla 1 yıllık sözleşme imzaladı.
Geçtiğimiz sezona Fatih Karagümrük'ün başında teknik adam olarak başlayan Şenol Can, sezonun son bölümünde Kasımpaşa'da görev almıştı.
Kulübümüz, Teknik Direktörümüz Şenol Can ile 1 yıllık yeni sözleşme imzalamıştır.— KASIMPAŞA (@kasimpasa) May 24, 2021
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Kasımpaşa Sportif Faliyetler A.Ş. pic.twitter.com/truzDsHfa9
Etiketler: Kasımpaşa
Son Haberler
- 16:08
- 15:45
- 16:00
- 16:09
- 15:47
Sıradaki Haber
Nihat Özdemir'den 'seyircili maç' açıklaması
Yükleniyor lütfen bekleyiniz