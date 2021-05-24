TFF Başkanı Nihat Özdemir, yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada, "Zor bir seneydi. 'Bu lig yürümez.' söylemlerine rağmen biz ve kulüplerimiz birbirimize destek olup, ligi tamamladık. Lig herkesin beklentisinin ötesinde oldu. Her zaman son haftalara iki takım kalırdı. Bu sezon son haftaya üç takım eşit şekilde girdi." dedi.

Özdemir, her kararı Türkiye'deki futbolun yararına aldıklarını vurguladı. Özdemir, sezon içinde yaşanan tartışmalara değindi.

"Sezona başladık, Fenerbahçe çok iyi kadro kurdu. Çok transfer yaptı. Yeni teknik direktörle sezona başladı. İyi başladılar. Herkes, 'Bu sezon Fenerbahçe sezonudur. Şampiyon olacak. Federasyon da yardım ediyor. İsmi federasyon değil Fenerasyon.' dedi. Arkasından bu sefer Galatasaray öne geçmeye başladı, 'Yine Galatasaray'a destek var, plan program böyle işliyor.' dendi. Beşiktaş öne geçti, 'Beşiktaş için düzen var.' söylemleri geldi. Öyle oldu ki son haftada üç takımın da eşit şansı vardı. İki gol farkla Beşiktaş şampiyon oldu. Bir tezgah olmadığı, öyle işlerin planlanmadığını kamuoyu gördü. Ayrıca hem Süper Lig'deki şampiyon takım hem de TFF 1. Lig'den gelen iki takım için kimse bir şey konuşmadı. Oranın normal sezonu da eşit puanda tamamlandı. Sezon içinde konuşulanların hepsinin boş olduğunu gördük."

VAR konusu

Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemine değinen Özdemir, TFF 1. Lig kulüplerinin de bunu istediğini ve 2022-2023 sezonunda uygulamaya geçmek istediklerini dile getirdi.

Özdemir, TFF 1. Lig kulüp temsilcilerinin sezon içinde yaptıkları her toplantıda bu talebi gündeme getirdiğine dikkat çekti.

"2021-2022 sezonunda VAR sistemini TFF 1. Lig'e getirmek istedik. Statların teknik kapasiteleri uygun değil. Bu nedenle 2022-2023 sezonunda uygulanacak."

VAR sistemini bu sezon TFF 1. Lig'in play-off maçlarında uyguladıklarını hatırlatan Özdemir, "Çok memnunlar. VAR sistemi Türkiye'de üçüncü yılını tamamladı. Her yıl daha iyiye gittiğini görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Özdemir, VAR sistemiyle ilgili rakamlar paylaştı.

"VAR'da müdahale sayısı ilk sezonunda 9 maçta 5,88 olurken bu yıl 10 maçta 4,9’a düşmüş. Maç başına müdahale ise 133 saniye olmuş. Müdahaleyi her geçen yıl kısaltmışız. Kimse kalkıp VAR sisteminin iyi olmadığını söylemesin. İngiltere, Almanya, İtalya, Fransa ve İspanya'daki rakamlarla bizim rakamlarımız yakındır. TFF 1. Lig'den sonra hedefimiz 2 ve 3. liglerde de sistemi uygulamak olacak. Hakemin verdiği adaletsiz kararı düzeltme imkanı olan VAR sisteminin futbolunun vazgeçilmez unsuru olduğunu herkes kabul edecektir."

Özdemir, gol çizgisi teknolojisinin Avrupa'da uygulanmaya başlanması halinde kendilerinin de bunu yapmaya hazır olduklarını aktardı.

Nihat Özdemir, Merkez Hakem Kurulunun yanı sıra disiplin ve tahkim kurullarından da memnun olduklarını vurguladı.

"Hedefimiz yeni yapılacak genel kurula kadar bu kurullarımızla devam etmek. Ancak yeni spor yasası konusu var, Haziran ayında mali genel kurulumuz var. Tahmin ediyorum ki amatör maçlarımızın oynanmasından sonra yapmamız gerekiyor. Ligler başlamadan önce ağustos ortasından önce mali genel kurulu yapacağız. Kurulları spor yasasına uyumlu hale getirmeyi düşünüyoruz. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararları var, onlarla uyumlu hale getirme yönünde çalışmalarımız mevcut. Kurulların hepsinden çok memnunum. Onlarla devam etmeyi hedefliyoruz."

Çok eleştirilmelerinden dolayı bazen "Benim burada ne işim var?" düşüncesinin kafasından geçtiğini anlatan Özdemir, "Bir görevdir. Aday olmuşuz. 306 kişiden oluşan genel kurulun tercihiyle göreve geldik. Canımızın, gücümüzün yettiği kadar, genel kuruldan aldığımız güçle görevi yürütmeye çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu.

"Süper Lig'de takım sayısı 18 olmalı"

Özdemir, sezon içinde yoğun bir temponun yaşandığına dikkat çekti.

"Hasar da verdi. Çok önemli takımlarımız çok önemli oyuncularını kaybetti. Sakatlıktan dolayı milli takıma da zarar verdi. Şenol (Güneş) hocanın da üzüntüleri oldu. Netice olarak bu sezonu ne yapıp edip tamamladık. Gelecek sezonu 20 takımla oynayacağız ve 38 hafta olacak. 3 hafta içi maç yapacağız. Her şeyi planladık."

Özdemir, gelecek yıl 19 takımla oynanacak TFF 1. Lig'in 20 ekiple oynanması yönündeki talep konusunda konuştu.

"Düşen 3 takımın play-out oynaması ve 2. Lig'de final oynayacak iki takımın çıkması yönünde talepler vardı. Sezon başında karar vermediğimiz için doğru olmayacağını düşündük. Süper Lig tamamladığımız sezon 21 takımla oynandı. Her hafta bir takım dinlendi. Faydası oldu. Süper Lig'de takım sayısı 18 olmalı. 20 takımla bile sıkışık bir sezon oluyor. 1. Lig'in de 18 takımlı olması gerektiğini düşünüyoruz. Ana hedefimiz 18 olmalı. Her sene 3 yerine 4 takım düşürerek bu rakama ulaşmayı hedefliyoruz."

Fenerbahçe'nin şampiyonlukla ilgili başvurusu

Nihat Özdemir, Fenerbahçe'nin 1959 yılı öncesi şampiyonlukların sayılması yönündeki başvurusuna değindi.

"İlk müracaatı Fenerbahçe yaptı ama Samsun'dan Ankara, Eskişehir, İstanbul, İzmir'e kadar birçok takım bu maddeden istifade etmek için federasyona başvurdu. Hukuk kurulumuz bunları inceliyor. Yakın zamanda en doğru hukuksal kararı vereceğimize inanıyoruz. Kararı verdikten sonra bunun itiraz yolları da açık."

TFF Başkanı, milli takımın 2020 Avrupa Şampiyonası'nda ilk olarak gruptan çıkmasını arzuladıklarını aktardı.

"Hayalim Wembley'de final oynamak. İnşallah Şenol Güneş hocamızın liderliğinde gidebildiğimiz yere kadar, finale kadar gitmek istiyoruz."

"Şampiyonlar Ligi finalinden vazgeçmedik"

Nihat Özdemir, bu sezonki UEFA Şampiyonlar Ligi finali ev sahipliğinin İstanbul'dan alınarak Porto'ya verilmesine ilişkin konuştu.

"Birleşik Krallık'ın maalesef siyasi bir karar aldığını söyleyebilirim. UEFA ile görüşerek finalin Wembley'de oynanmasına karşı geldik. İngilizlerin isteği yerine getirilmedi ve maç Porto'ya alındı. Şampiyonlar Ligi finalinden vazgeçmedik. 70 bin kişinin izleyeceği bir Şampiyonlar Ligi finali istiyoruz. Hem Cumhuriyet'imizin hem de federasyonumuzun kuruluşunun 100. yılı olması dolayısıyla 2023'teki finale talibiz. UEFA ile bu görüşmeleri yapıyoruz. İlk kurullarında bunu açıklayacaklar."

Yabancı oyuncu sayısı konusu

Özdemir, yabancı oyuncu sayısı kuralına ilişkin kararlarını yakın zamanda açıklayacaklarını belirtti.

"2019-2020 sezonunda takımların maç başına ortalama yabancı sayısı 7,22, bu sezon ise 7,12 oldu. Beşiktaş 8,48, Galatasaray 6,95, Fenerbahçe 5,5, Trabzonspor 7,15 ile oynamış. Süper Lig'de ilk 11'de en fazla yabancı ortalaması 9,23 ile Hatayspor'da. En az yabancıyla oynayan takım ise 4,98 ile Göztepe. Bu sezon için görüşme halindeyiz. Kulüpler Birliği Vakfı, mevcut 14 yabancılı kuralın devam etmesini istiyor."

TFF 1. Lig play-off finalinin İzmir'de oynanmaması

Özdemir, TFF 1. Lig'de Altay ile Altınordu arasındaki play-off finalinin İzmir'de oynanmamasına değindi.

"İzmir'de yapmayı düşündük. Bu maç için tek uygun yer Göztepe'nin stadıydı. Bu stat bakıma alınmış. Orada oynanmayacağı için iki takım yöneticileriyle de konuşarak İstanbul’da oynanmasına karar verdik. Daha güvenli bir ortam olacak. Bir miktar seyirci de alacağız."

Özdemir, Atatürk Olimpiyat Stadı'nın ulusal bir stat olup olmayacağı sorusuna yanıt verdi.

"Türkiye'nin ve takımların şartlarını göz önünde bulundurarak bu tip maçları Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynatmak istiyoruz. Büyük yatırım yaptık. Ne kadar büyük maç yaparsak bu stadı değerlendirmiş oluruz. Fatih Karagümrük burada oynuyordu. Şampiyonlar Ligi finalini düşünerek ara vermiştik. İsterlerse gelecek sezon da elimizden gelen kolaylığı yapacağız."