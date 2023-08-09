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Spor
AA 09.08.2023 10:36

Beşiktaş yarın Neftçi'ye konuk olacak

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında yarın Azerbaycan temsilcisi Neftçi'ye konuk olacak. Karşılaşma TSİ 20.00'de başlayacak.

Beşiktaş yarın Neftçi'ye konuk olacak
[Fotograf: DHA]

Beşiktaş ile Neftçi, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Neftçi Arena'da karşılaşacak.

İsviçreli hakem Lukas Fahndrich'in yöneteceği mücadele, TSİ 20.00'de başlayacak.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne 2. eleme turundan başlayan Beşiktaş, Arnavutluk ekibi Tirana'yı 3-1 ve 2-0'lık skorlarla saf dışı bıraktı.

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 3 numaralı turnuvasına aynı turdan dahil olan Neftçi ise Bosna Hersek'in Zeljeznicar takımını 2-2 ve 2-0 tamamlanan maçlarla elemeyi başardı.

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Beşiktaş'ta 3 eksik

Siyah-beyazlı takımda 3 futbolcu, Neftçi karşısında forma giyemeyecek.

Kırmızı kart cezalısı Arthur Masuaku ile sakatlıklarını atlatmasına rağmen henüz hazır olmayan Rachid Ghezzal ile Cenk Tosun, takımdaki yerlerini alamayacak.

Yeni transfer Ante Rebic ise teknik direktör Şenol Güneş'in şans vermesi halinde ilk kez siyah-beyazlı formayı giyecek.

Kadro

Beşiktaş'ın Neftçi ile yapacağı 2 maç için UEFA'ya bildirdiği listede yer alan futbolcular şöyle:

Kaleci: Ersin Destanoğlu, Mert Günok, Utku Yuvakuran

Defans: Francisco Montero, Onur Bulut, Omar Colley, Daniel Amartey, Valentin Rosier, Arthur Masuaku, Umut Meraş

Orta saha: Salih Uçan, Kerem Atakan Kesgin, Rachid Ghezzal, Amir Hadziahmetovic, Necip Uysal, Kartal Kayra Yılmaz, Oğuzhan Akgün, Jean Onana, Gedson Fernandes, Emrecan Bulut

Forvet: Ante Rebic, Cenk Tosun, Vincent Aboubakar, Jackson Muleka, Semih Kılıçsoy

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Beşiktaş UEFA Avrupa Konferans Ligi
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