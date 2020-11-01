Yeni Malatyaspor'u Vodafone Park'ta konuk eden Beşiktaş, rakibini 55. dakikada Cyle Larin'in attığı tek golle devirdi.

Siyah-beyazlı ekip, Yeni Malatyaspor galibiyetiyle birlikte ilk kez 2 maç üst üste sahadan galip ayrıldı.

Ligin ilk haftasında deplasmanda Trabzonspor'u 3-1'lik skorla geçen siyah-beyazlılar, daha sonra oynadığı 3 maçta 1 puan alabilmişti.

Ligin 5. haftasında deplasmanda Yukatel Denizlispor'u 3-2 ile geçen siyah-beyazlılar, bu hafta da sahasında Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup ederek bu sezon ilk kez üst üste 2 galibiyet almış oldu.

Ayrıca, Beşiktaş, bu sezon evindeki ilk galibiyetini elde etti. Yeni Malatyaspor'un da üç maçlık yenilmezlik serisine son verdi.

Beşiktaş bu galibiyetle puanını 10'a yükseltti. Yeni Malatyaspor ise 8 puanda kaldı.

Beşiktaş ligin 8. haftasında Gaziantep FK ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Yeni Malatyaspor ise Yukatel Denizlispor'u ağırlayacak.

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

16. dakikada soldan ceza sahasına giren Larin'in vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

24. dakikada Dorukhan Toköz'ün sağdan ortaladığı topa altıpas önünde Aboubakar vurdu ancak araya giren savunmaya çarpan meşin yuvarlak kornere gitti.

25. dakikada ceza sahası içinde topu önünde bulan Aboubakar'ın sert şutunda kaleci Abdulsamed Damlu meşin yuvarlağı bacaklarının arasından kaçırdı ancak topun çizgiyi geçmesine izin vermedi.

29. dakikada hızlı gelişen Beşiktaş atağında Aboubakar'ın pası sonrası sağdan ceza sahasına giren Ghezzal'ın vuruşunda meşin yuvarlak uzak direğin yanından auta gitti.

Mücadelenin ilk yarısı golsüz sona erdi.

[Fotoğraf: AA]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

48. dakikada Oğuzhan Özyakup'un ceza sahası içinde yaptığı vuruşta kaleci meşin yuvarlağı kornere çeldi.

GOL - LARIN ATTI 55. dakikada Oğuzhan Özyakup'un pasıyla ceza alanında sol çaprazda topla buluşan Rachid Ghezzal bekletmeden ortasını yaptı. Pozisyonu iyi takip eden Cyle Larin yakın mesafeden gelişine yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı Abdulsamed Damlu'nun solundan ağlarla buluşturdu. 1-0

58. dakikada Yeni Malatyaspor gole yaklaştı. Cueva'nın kaleyi cepheden gören bir noktadan kullandığı serbest vuruşta kaleye giden topu Ersin Destanoğlu kornere çeldi.

68. dakikada Rosier'in sağdan ortasında Aboubakar arka direkte topa kafayla vurdu, meşin yuvarlak kalecide kaldı.

74. dakikada Ghezzal'ın şutunda topu bir anda altıpasta önünde bulan Aboubakar bir anda kaleciyle karış karşıya kaldı. Siyah-beyazlı oyuncunun vuruşunda top üstten auta gitti.

90+3. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Güven Yalçın'ın sol çaprazdan şutunda meşin yuvarlak az farka dışarı çıktı.

Karşılaşmayı Beşiktaş 1-0 kazandı.

[Fotoğraf: DHA]

Stat: Vodafone Park.

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Mehmet Metin, İbrahim Bozbey.

Beşiktaş: Ersin, Welinton, Vida, Rosier, Nsakala, Atiba, Dorukhan (Dk. 86 Necip Uysal), Oğuzhan (Dk. 70 Bernard Mensah), Ghezzal, Larin, Aboubakar (Dk. 85 Güven Yalçın).

Yeni Malatyaspor: Abdulsamed, Zeki, Wallace, Semih, Hafez, Youssouf, Acquah (Dk. 71 Olcay Şahan), Ahmed (Dk. 71 Moryke Fofana), Cueva (Dk. 85 Jetmir Topalli), Tetteh, Kubilay (Dk. 70 Jody Lukoki).

Gol: Dk. 55 Cyle Larin (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Dk. 59 Rachid Ghezzal, Dk 65 Atiba Hutchinson, Dk. 90+3 Cyle Larin (Beşiktaş)