Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Vincic'in yardımcılıklarını Tomaz Klancnik ile Andraz Kovacic yapacak. Rade Obrenovic ise müsabakanın dördüncü hakemi olacak.

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi C Grubu'ndaki ilk iki maçında Borussia Dortmund'a 2-1, Ajax 'a ise 2-0 kaybetmişti.