Haber Giriş: 17 Ekim 2021 Pazar 14:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Beşiktaş-Sporting Lizbon maçını Vincic yönetecek
[Fotoğraf: DepoPhotos-arşiv]
UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nun 3. haftasında 19 Ekim Salı günü oynanacak Beşiktaş-Sporting Lizbon maçını Slovenya Futbol Federasyonundan Slavko Vincic yönetecek.
Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Vincic'in yardımcılıklarını Tomaz Klancnik ile Andraz Kovacic yapacak. Rade Obrenovic ise müsabakanın dördüncü hakemi olacak.
Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi C Grubu'ndaki ilk iki maçında Borussia Dortmund'a 2-1, Ajax 'a ise 2-0 kaybetmişti.
Etiketler: Beşiktaş Şampiyonlar Ligi Avrupa Kupaları
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