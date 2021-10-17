Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan mücadeleyi Cüneyt Çakır yönetti.

Kasımpaşa 51. dakikada Yusuf Erdoğan ile 1-0 öne geçti. Göztepe 67. dakikada Adis Jahovic ve 86. dakikada David Tijanic'in bulduğu gollerle karşılaşmayı 2-1 yendi.

Bu sonucun ardından Kasımpaşa galibiyet hasretini 7 maça çıkartarak 6 puanda kaldı.

Ligde 4 hafta sonra kazanan Göztepe ise 8 puana yükselerek haftayı moralli kapattı.

Teknik direktör Ünal Karaman'la yollarını ayırdıktan sonra takımın başına Nestor El Maestro'yu getiren Göztepe, Sırp çalıştırıcıyla ilk maçında Medipol Başakşehir'i yendi. İzmir temsilcisi daha sonraki 4 karşılaşmada ise Altay, Atakaş Hatayspor, Galatasaray ve GZT Giresunspor'a mağlup olmuştu.

Öte yandan, karşılaşmayı A Milli Futbol Takımı Yardımcı Antrenörü Kenan Koçak ile Ümit Milli Takım Teknik Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu Tolunay Kafkas da tribünden izledi.

[Fotoğraf: AA]

Taraftarlardan Cihat Arslan’a tepki

Kasımpaşa taraftarları teknik direktör Cihat Arslan’ı istifaya davet etti.

Karşılaşmada Göztepe’nin 86. dakikada öne geçmesinin ardından Kasımpaşalı taraftarlar teknik heyet ve futbolculara tepki gösterdi.

Oyuncular ve Cihat Arslan aleyhine uzun süre tezahüratlarda bulunan lacivert-beyazlı taraftarlar, Arslan’ı istifaya davet etti.

[Fotoğraf: İHA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

10. dakikada Göztepe savunmasının uzaklaştırmak istediği top ceza sahası dışındaki Tarkan'da kaldı. Bu oyuncunun gelişine yaptığı vuruş ceza sahası içindeki Brecka'ya pas oldu. Brecka'nın sol ayağıyla yaptığı vuruşta ise top yandan auta gitti.

23. dakikada Eysseric'in sağdan ortasında arka direkteki Tarkan'ın kafayla vurduğu top üstten auta çıktı.

28. dakikada Eysseric'in sol kanatta kullandığı faulde altıpas üzerinde yükselen Jorgensen, kafayla vurduğu meşin yuvarlağı az farkla yandan auta gönderdi.

38. dakikada savunma arkasına atılan pasa hareketlenen Burekovic, sağdan ceza sahasına girdi. Bu oyuncunun dar açıdan şutunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

Müsabakanın ilk yarısı, golsüz eşitlikle tamamlandı.

[Fotoğraf: AA]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL - 51. dakikada Kasımpaşa 1-0 öne geçti. Ceza sahasına sağdan giren Eysseric'in içeri çevirdiği topu kaleci İrfan Can Eğribayat kontrol etmek isterken meşin yuvarlak Yusuf Erdoğan'ın önünde kaldı. Kasımpaşalı futbolcu, dar açıya rağmen topu ağlara gönderdi. 1-0.

57. dakikada Jahovic, Ndiaye'nin pası sonrası ceza yayı üzerinde şutunu çekerken, kaleci Harun Tekin meşin yuvarlağı kornere çeldi.

GOL - 68. dakikada Göztepe skoru 1-1 yaptı. Orta sahadan savunmanın arkasına atılan topa hareketlenen Ndiaye'nin ceza sahası içinde şutunda kaleci Harun ayaklarıyla golü engelledi ama dönen topu Jahovic tek vuruşla gole çevirdi. 1-1.

73. dakikada Jorgensen'in sert şutunu kaleci İrfan Can iki hamlede kurtardı.

GOL - 86. dakikada Tijanic, Göztepe'yi 2-1 öne geçirdi. Sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda Harun Tekin'in ceza sahası dışına yumrukladığı topu Tijanic uzak mesafeden düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi. 1-2.

İzmir temsilcisi karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Cüneyt Çakır, Alpaslan Dedeş, Mehmet Emin Tuğral

Kasımpaşa: Harun Tekin, Hadergjonaj, Donk, Brecka, Eren Elmalı, Tarkan Serbest (Dk. 78 Umut Bozok), Travnik, Eysseric, Dirar (Dk. 66 Hajradinovic), Yusuf Erdoğan, Jorgensen

Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Murat Paluli (Dk. 81 Kerim Alıcı), Atınç Nukan, Kahraman Demirtaş, Burekovic (Dk. 67 Berkan Emir), Atakan Çankaya, Obinna (Dk. 67 Soner Aydoğdu), Yalçın Kayan, Halil Akbunar (Dk. 40 Lourency), Cherif Ndiaye (Dk. 82 Tijanic), Jahovic

Goller: Dk. 51 Yusuf Erdoğan (Kasımpaşa), Dk. 68 Jahovic, Dk. 86 Tijanic (Göztepe)

Sarı kartlar: Dk. 6 Eysseric, Dk. 25 Jorgensen, Dk. 77 Donk (Kasımpaşa), Dk. 77 Soner Aydoğdu (Göztepe)