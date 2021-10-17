Haber Giriş: 17 Ekim 2021 Pazar 12:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i konuk edecek
Fenerbahçe Beko, ING Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında yarın Anadolu Efes'i ağırlayacak.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak mücadele, saat 20.15'te başlayacak.
İki takım da ligde geride kalan 3 maçını galibiyetle tamamlarken, haftaya Anadolu Efes averajla lider, Fenerbahçe Beko ikinci sırada girdi.
Ligde oynadıkları son maçlarda Anadolu Efes, Pınar Karşıyaka'yı 78-77 yenerken, Fenerbahçe Beko da Bahçeşehir Koleji'ni 79-78 mağlup etti.
Etiketler: Anadolu Efes Basketbol Fenerbahçe
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