Spor
Beşiktaş Sompo Sigorta, Klaipeda karşısında19 Kasım 2019 Salı 14:47 - Son Güncelleme 19 Kasım 2019 Salı 15:08
Temsilcimiz Beşiktaş Sompo Sigorta, FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu 6. haftasında 20 Kasım Çarşamba günü Litvanya temsilcisi Neptunas Klaipeda'ya konuk olacak.
Svyturio Arena'daki karşılaşma, TSİ 20.00'de başlayacak.
Siyah-beyazlı takım, D Grubu'ndaki 5 maçta 2 galibiyet ve 3 yenilgiyle 5. sırada bulunuyor. Neptunas Klaipeda ise 3 galibiyet ve 2 yenilgiyle 3. sırada yer alıyor.
Beşiktaş Sompo Sigorta, grubundaki son maçında Macaristan'ın Falco takımını 74-49 mağlup etmişti.
Kaynak: AA