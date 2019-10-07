Spor
Beşiktaş Sompo Sigorta - Anadolu Efes maçı TRT SPOR'da07 Ekim 2019 Pazartesi 18:01 - Son Güncelleme 07 Ekim 2019 Pazartesi 18:11
Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftasının son maçı, Beşiktaş Sompo Sigorta ile Anadolu Efes arasında oynanacak.
Sezona galibiyetle başlayan iki ekip, Akatlar Kültür ve Spor Kompleksi’nde karşılaşacak.
Bugün saat 20.00'de başlayacak mücadele, Tivibuspor 2 ile TRT Spor'dan naklen yayınlanacak.
Geçen sezonki maçlarda, ekipler deplasmanda birer galibiyet almıştı.
İki ekip arasında bugüne kadar oynanan maçlardan 86'sını lacivert beyazlılar kazanırken, 35'inden siyah beyazlılar üstün ayrıldı.
Kaynak: TRT SPOR